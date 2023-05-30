Мишустин назвал число выданных в новых регионах РФ паспортов

Российские паспорта с октября 2022 года получили почти 1,5 млн жителей новых регионов России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии, посвященной развитию новых территорий.

По словам главы кабмина важно, чтобы все жители новых субъектов ощутили реальные изменения. Это постепенное восстановление улиц, улучшение бытовых условий, появление возможности получения образования и рабочих мест. Добиться этого можно обеспечением слаженной работы на всех уровнях власти, подчеркнул Мишустин.

Он предложил участникам стратегической сессии обсудить, какие еще нужны дополнительные меры для достижения результата и целевых показателей.