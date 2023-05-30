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Почти 1,5 млн жителей новых регионов РФ получили паспорта с октября 2022 года

Российские паспорта с октября 2022 года получили почти 1,5 млн жителей новых регионов России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии, посвященной развитию новых территорий.

Мишустин назвал число выданных в новых регионах РФ паспортов
© РИА Новости

По словам главы кабмина важно, чтобы все жители новых субъектов ощутили реальные изменения. Это постепенное восстановление улиц, улучшение бытовых условий, появление возможности получения образования и рабочих мест. Добиться этого можно обеспечением слаженной работы на всех уровнях власти, подчеркнул Мишустин.

Он предложил участникам стратегической сессии обсудить, какие еще нужны дополнительные меры для достижения результата и целевых показателей.

Напомним, что с 23 по 27 сентября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ, на которых большая часть населения высказались за присоединение. 5 октября президент России Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав четырех новых регионов.

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