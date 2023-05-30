Власти Индонезии заявили о внедрении «золотых виз» для туристов

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил о том, что в ближайшее время власти страны намерены начать выдачу «золотых виз» для привлечения благонадежных туристов. Об этом со ссылкой на портал Detik пишет ТАСС.

«Внедрение «золотой визы» находится на завершающей стадии. В ближайшие несколько недель она будет запущена», - пояснил министр.

Ожидается, что «золотая виза» будет выдаваться на срок от 5 до 10 лет. Чтобы ее получить, туристу необходимо будет иметь достаточную сумму на банковском счете. В частности, такой визой смогут воспользоваться иностранные инвесторы.

Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер рассказал о планах ввести квоты для туристов из-за наплыва россиян, которые «творят шалости и бесчинства». Один из вариантов такой системы предполагает, что иностранцам придется регистрироваться за год до планируемой поездки на Бали и ждать своей очереди на въезд.