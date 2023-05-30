$80.06+0.0985.90-0.02

Власти Индонезии заявили о внедрении «золотых виз» для туристов

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил о том, что в ближайшее время власти страны намерены начать выдачу «золотых виз» для привлечения благонадежных туристов. Об этом со ссылкой на портал Detik пишет ТАСС.

Власти Индонезии заявили о внедрении «золотых виз» для туристов
© globallookpress.com

«Внедрение «золотой визы» находится на завершающей стадии. В ближайшие несколько недель она будет запущена», - пояснил министр.

Ожидается, что «золотая виза» будет выдаваться на срок от 5 до 10 лет. Чтобы ее получить, туристу необходимо будет иметь достаточную сумму на банковском счете. В частности, такой визой смогут воспользоваться иностранные инвесторы.

Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер рассказал о планах ввести квоты для туристов из-за наплыва россиян, которые «творят шалости и бесчинства». Один из вариантов такой системы предполагает, что иностранцам придется регистрироваться за год до планируемой поездки на Бали и ждать своей очереди на въезд.

При этом Костер также призывал власти Индонезии ужесточить визовый режим для россиян и украинцев и запретить им получать визы по прибытии. По словам губернатора, граждане двух стран все чаще нарушают миграционное законодательство: приезжают на Бали в качестве туристов, но пытаются найти работу и остаться на острове.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий