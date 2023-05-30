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В Госдуме подготовили законопроект о запрете смены пола хирургическим путем

В Государственной Думе подготовили законопроект, который запрещает врачам проводить операции по смене пола у человека, исключением станет лечение врожденных аномалий у детей. Выдержками из документа поделилось агентство ТАСС.

В Госдуме подготовили законопроект о запрете смены пола хирургическим путем
© Lenta.ru

По инициативе депутатов предлагается ввести новую статью 45.1 в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В части первой этой статьи будет сказано о том, что медицинским работникам запрещается проводить хирургические вмешательства, «направленные на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола».

Часть вторая, по замыслу парламентариев, будет устанавливать исключение из общего запрета — разрешено будет проведение медицинских вмешательств, «связанных с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей». Согласие на подобные манипуляции должна дать врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения. Перечень таких учреждений и порядок выдачи решений в ближайшее время утвердит правительство.

Кроме того, согласно документу, необходимо признать утратившим силу один из абзацев статьи 70 закона «Об актах гражданского состояния». В нем говорится, что ЗАГСы могут вносить изменения в записи актов гражданского состояния в случае, если человек предоставил медицинскую справку о смене пола.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. Один из собеседников РБК в нижней палате российского парламента отметил, что внести законопроект намерены 30 мая.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял, что смена пола в России недопустима наравне с «ЛГБТ-историями».

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