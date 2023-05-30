В Минздраве сообщили о росте числа пациентов с рассеянным склерозом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте в России числа пациентов с диагнозом рассеянного склероза. Об этом пишет РИА Новости.

Как подчеркнул министр, количество таких диагнозов с 2020 года выросло на 18% и составило 6,8 тысяч человек по состоянию на 2022 год. В то же время, число пациентов, состоящих на диспансерном учете, выросло за этот период на 6,5%.

Он также добавил, что эффективная диагностика, наблюдение у врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с этим заболеванием помогают обрести контроль и на годы отсрочить себе инвалидность.