$80.06+0.0985.90-0.02

В Минздраве сообщили о росте числа пациентов с рассеянным склерозом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте в России числа пациентов с диагнозом рассеянного склероза. Об этом пишет РИА Новости.

В Минздраве сообщили о росте числа пациентов с рассеянным склерозом
© globallookpress.com

Как подчеркнул министр, количество таких диагнозов с 2020 года выросло на 18% и составило 6,8 тысяч человек по состоянию на 2022 год. В то же время, число пациентов, состоящих на диспансерном учете, выросло за этот период на 6,5%.

Он также добавил, что эффективная диагностика, наблюдение у врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с этим заболеванием помогают обрести контроль и на годы отсрочить себе инвалидность.

Мурашко также подчеркнул, что современные подходы в организации неврологической помощи позволяют сегодня уменьшить вероятность возникновения этого заболевания и даже вернуть к активной жизни людей, которые страдают тяжелыми формами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий