В Госдуме разъяснили порядок вступающих в силу с 1 июня законов

С 1 июня вступает в силу вводящий ограничения закон при продаже вейпов и кальянов, новый порядок поддержки участников спецоперации на Украине, а также нововведения касательно биометрических данных и регистрации товарных знаков, сообщает Госдума.

В Telegram-канале законодательного органа указано, что с 1 июня продажа устройств для потребления никотиносодержащей продукции будет возможна только в магазинах и павильонах, будет введен запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и подобных устройств.

Также с начала лета вводятся новые нормы касательно поддержки участников спецоперации и их семей. Так, участники СВО из числа детей-сирот получат жилье от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих получат возможность пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, российские защитники могут быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чем не будут нуждаться. Также он рассказал о вступившем в силу законе, обеспечивающим своевременное получение средств региональными бюджетами – речь идет об оперативном перечислении НДФЛ для стабильного и равномерного финансирования региональных обязательств.

Касательно нового закона об НДФЛ, вступит в силу нововведение, согласно которому с 1 июня семьи с детьми не будут платить НДФЛ при продаже земли – по новому закону они не будут платить налог и при продаже земельного участка, на котором расположены проданный дом и хозяйственные постройки.

Кроме того, в первый день лета вступит в силу закон об упрощенном отказе от украинского гражданства – для этого достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел.

Другой закон, вступающий в силу с 1 июня, предусматривает отказ от биометрической идентификации. Так, через МФЦ станет возможно отказаться от сбора биометрии в целях идентификации. В данный момент единая биометрическая система (ЕБС) идентифицирует физлиц при проходе на территории некоторых организаций, обработка биометрии вне ЕБС запрещена.

Еще одним законом, вступающим в силу с 1 июня, станет разрешение всем физлицам регистрировать товарные знаки. Таким правом получат возможность воспользоваться самозанятые и лица, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам.