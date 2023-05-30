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Каждый третий россиянин испытывает страх одиночества

Каждый третий россиянин (32%) боится одиночества. Причем этот страх более характерен для молодежи до 24 лет, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый третий россиянин признался в страхе одиночества
© Shutterstock/FOTODOM

Согласно результатам исследования, тех, кого пугает одиночество, больше всего среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц (39%). Страх остаться без общения с близкими особенно распространен среди воспитателей (70%), бухгалтеров (46%) и офис-менеджеров (45%).

Бармены (94%), дизайнеры (79%) и администраторы (76%), наоборот, чаще других говорят, что одиночество их не страшит. Кроме того, самодостаточные люди чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (69%).

По сравнению с 2021 годом число тех, кого пугает отсутствие близких людей, снизилось на 2%, а по сравнению с 2009-м – в 1,5 раза, сообщает «Газета.Ru».

Ранее врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков сообщил, что одиночество может провоцировать серьезные заболевания: например, расстройство пищевого поведения, которое чревато избыточным весом, ожирением и алкоголизмом.

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