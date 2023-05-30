Каждый третий россиянин признался в страхе одиночества

Каждый третий россиянин испытывает страх одиночества
Каждый третий россиянин (32%) боится одиночества. Причем этот страх более характерен для молодежи до 24 лет, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Согласно результатам исследования, тех, кого пугает одиночество, больше всего среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц (39%). Страх остаться без общения с близкими особенно распространен среди воспитателей (70%), бухгалтеров (46%) и офис-менеджеров (45%).
Бармены (94%), дизайнеры (79%) и администраторы (76%), наоборот, чаще других говорят, что одиночество их не страшит. Кроме того, самодостаточные люди чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (69%).
По сравнению с 2021 годом число тех, кого пугает отсутствие близких людей, снизилось на 2%, а по сравнению с 2009-м – в 1,5 раза, сообщает «Газета.Ru».
Ранее врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков сообщил, что одиночество может провоцировать серьезные заболевания: например, расстройство пищевого поведения, которое чревато избыточным весом, ожирением и алкоголизмом.