Число нарушений в продуктовых сетях за год выросло

В первом квартале 2023 года число нарушений в продуктовых торговых сетях выросло в 2–10 раз год к году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФГИС «Единый реестр проверок».

По информации издания, в Metro cash & carry, «Пятерочке» их число увеличилось на 100–116 процентов, в «О’Кей», «Перекрестке», «Магните», «Дикси» — на 142–160 процентов, в «Ленте», «Ашане» — на 245–264 проценвто, в «Красное & Белое» — на 975 процентов, а в «Светофоре» — на 1000 процентов.

Глава «Общественной потребительской инициативы» рассказал, что речь идет о росте продаж просроченной продукции, недостоверных ценниках, нарушениях условий хранения и фальсификате.