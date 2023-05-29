Зафиксирован рекорд по числу пассажиров в небе

Сервис отслеживания самолетов Flightradar24 зафиксировал, что в небе над планетой одновременно находились 22 тыс. лайнеров. Об этом пишет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По данным канала, рекордное количество полетов было зафиксировано в пятницу, 26 мая.

Журналисты предположили, что в небе одновременно находились порядка 5 млн человек.

Напомним, что один из предшествующих рекордов был установлен 3 августа 2022 года. В тот день 2,9 млн человек отслеживали полет на Тайвань Нэнси Пелоси, занимавшей должность спикера Палаты представителей Конгресса США.