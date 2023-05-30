За пропаганду потребления наркотиков будет грозить до двух лет тюрьмы
Госдума единогласно одобрила правительственный пакет законопроектов, который запрещает пропаганду оборота и потребления наркотиков, а также вводит меры ответственности.
Как заявил депутатам замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, законопроекты подготовлены по поручению главы государства.
Устанавливается, что пропаганда может выражаться в публичном распространении информации о способах изготовления и использования наркотиков, а также местах их незаконного приобретения. Помимо этого, пропагандой предлагается считать публичное распространение информации о допустимости употребления наркотиков. Нововведение не коснется произведений науки, литературы или искусства, которые содержат такую информацию и были обнародованы до вступления закона в силу (оно планируется с начала 2024 года). После наступления этой даты в фильмах и роликах нужно будет предупреждать о мерах ответственности за незаконный оборот наркотиков и о их вреде, уточнил Зубов.
Вводится и ответственность за такую пропаганду. За первый случай пропаганды нарушители будут платить административный штраф (5-30 тысяч рублей для граждан, а для компаний - 1-1,5 млн рублей). За рецидив грозит лишение свободы на срок до двух лет.
"Задавали вопрос, будут ли привлекать рэперов. Мы уже получили достаточное количество писем от известных исполнителей о том, что они исключают из своего репертуара такие произведения", - сказал Зубов.
Депутат Госдумы Сергей Алтухов пояснил "РГ", что в Уголовном кодексе уже и сейчас предусмотрены достаточно жесткие меры по отношению к распространителям запрещенных препаратов, но в то же время лица, которые работают в Сети в сфере сбыта психотропных веществ (их называют "трафаретчиками") никакой серьезной ответственности не несли. "То же самое касается телеграм-каналов, роликов на видеохостингах", - добавил депутат. А ведь пропаганда помогает стать таким препаратам частью молодежных субкультур. Теперь публично доказывать, что "это нормально, что это часть образа жизни" будет запрещено, резюмировал Алтухов.