В России могут заблокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ

13 июня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении проект о блокировке сайтов, которые осуществляют сбор средств для ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

Уточняется, что законопроект был внесён в Думу ещё 20 сентября и должен будет дополнить статью 15-3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При этом глава комитета Госдумы по безопасности ранее заявлял, что инициатива блокировки призывов к поддержке ВСУ уже была поддержана кабмином.