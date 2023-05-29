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В России могут заблокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ

13 июня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении проект о блокировке сайтов, которые осуществляют сбор средств для ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

В России могут заблокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ
© РИА Новости

«Законопроект о блокировке сайтов с информацией, содержащей предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, решено рассмотреть 13 июня», – сообщил источник.

Уточняется, что законопроект был внесён в Думу ещё 20 сентября и должен будет дополнить статью 15-3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При этом глава комитета Госдумы по безопасности ранее заявлял, что инициатива блокировки призывов к поддержке ВСУ уже была поддержана кабмином.

Ранее в Госдуме поддержали идею присоединить Харьков к России.

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