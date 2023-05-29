Константин Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств

Ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) назначен художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин . Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

«ВШСИ объявляет о назначении Константина Райкина своим ректором. Господин Райкин сохранит за собой должность художественного руководителя школы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом будет завершен период правовой неопределенности, который продолжался в школе в течение 1,5 года.