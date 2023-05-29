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Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств

Ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) назначен художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Константин Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств
© РИА Новости

«ВШСИ объявляет о назначении Константина Райкина своим ректором. Господин Райкин сохранит за собой должность художественного руководителя школы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом будет завершен период правовой неопределенности, который продолжался в школе в течение 1,5 года.

«В настоящее время все юридические вопросы полностью урегулированы», - подчеркнули в учебном заведении.

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