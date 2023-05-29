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Прогноз погоды: Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов Россиии

В нескольких российских регионах ожидается до плюс 33 градусов жары и высокий индекс ультрафиолетового излучения. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На Урале будут продолжаться волны тепла в течение всей рабочей недели. В Свердловской, Челябинской областях, например, будет до плюс 25-30 градусов, а местами — до плюс 33 градусов. Это сложная погода, — отметил он.

Также до 30 градусов тепла ожидается в ближайшие дни в Саратовской и Оренбургской областях, Татарстане, Башкортостане. При этом жарка погода в Уральском и Приволжском федеральных округах будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетового излучения, передает ТАСС.

Синоптик рассказала, каким будет лето в Москве

Сильная жара или обычая умеренная температура ждут москвичей в июне, июле и августе — оценки синоптиков на эти месяцы очень противоречивые. Откуда появились такие прогнозы — выясняла «Вечерняя Москва».

На протяжении всей предстоящей недели столичный регион ожидают кратковременные дожди с грозами, а местами даже с градом. Об этом в беседе с «ВМ» сообщила метеоролог Надежда Точенова. По словам эксперта, говорить о приходе настоящей летней погоды пока рано.

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