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В Smartavia прокомментировали ситуацию с забытой в Кольцово кошкой

Ситуация с брошенной в аэропорту Кольцово кошкой находится на контроле, сфинкс будет передан в надежные руки, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Smartavia.

В Smartavia прокомментировали ситуацию с забытой в Кольцово кошкой
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что при посадке на рейс авиаперевозчика одна из пассажирок попыталась пронести кошку на борт самолета. При этом, в нарушении правил, животное находилось не в переноске, а в рюкзаке женщины.

Пассажирка, после того, как ее не пропустили на рейс, оставила сфинкса представителю авиакомпании. Она заявила при этом, что кошку заберет ее подруга.

Сотрудник компании, уточнили в пресс–службе, согласно инструкции передал животное в Службу обслуживания пассажиров аэропорта. За кошкой присматривали и ухаживали, добавили в Smartavia.

В пресс-службе отметили, что находятся на связи как с хозяйкой сфинкса, так и с ее подругой.

«Животное окажется в надежных руках в самое ближайшее время», - заметили в компании.

Напомним, что инцидент произошел 26 мая в аэропорту Кольцово. В интернете появились сообщения о том, что одна из пассажирок бросила свою кошку в зале и улетела в Москву.

Хозяйка кошки, в свою очередь, сообщила, что не бросала животное, а передала для присмотра сотруднику компании.

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