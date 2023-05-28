В Крыму произошел сбой интернета из-за мощной хакерской атаки

Масштабный сбой интернета в Крыму произошел из-за серьёзной хакерской атаки. На устранение последствий потребовалось 16 часов. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Атаке подвергся крупнейший провайдер региона – «Миранда-медиа».

«26 мая на оператора связи Крыма "Миранда-медиа" была совершена хакерская атака, одна из крупнейших за всю историю компании. На ее устранение потребовалось 16 часов», - сказано в заявлении компании.

Также была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи.

В компании рассказали, что в воскресенье, 28 мая полностью восстановили сетевую инфраструктуру. Информационные сервисы пока включили только частично – «в целях безопасности».

Могут быть недоступны отдельные сервисы, включая оплату услуг. Однако «Миранда-медиа» не будет прекращать оказание услуг связи должникам. Клиентам также пообещали компенсацию.