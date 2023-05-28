Поселок под Челябинском в жару остался без воды

Поселок Западный (Челябинская область), в котором расположены жилые микрорайоны «Вишневая горка», «Белый хутор», «Привелегия» и «Залесье», отключен от водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в «ЮжУралВодоканале»

«По техническим причинам ограничена подача водоснабжения в поселке Западный. Проводятся восстановительные работы», — говорится в сообщении водоснабжающей организации.

По информации жителей поселка, вода пропала вечером в субботу. Они жалуются, что воду отключили без предупреждения, несмотря на жаркую погоду. Полное восстановление водоснабжения запланировано к 19:00 воскресенья.