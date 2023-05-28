Гладков рассказал о состоянии раненых детей из Шебекино

Пострадавшие в результате одной из самых массовых атак ВСУ на город Шебекино Белгородской области дети находятся в больнице, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что при необходимости детей отправят лечиться в Москву, однако пока такой потребности нет, врачи понимают, что делать.

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Раненые дети, которые пострадали вчера в Шебекино, находятся в областной больнице. Делаем всё необходимое. Если будет нужно, будем отправлять в Москву. Сейчас врачи понимают, что делать. Лекарственные препараты все есть. Надеюсь, что очень быстро пойдут на поправку, — написал Гладков.

Он пообещал навестить раненых в больнице уже сегодня.

Также белгородский губернатор сообщил, что во всех приграничных муниципальных образованиях региона учебный год будет закончен, нужно будет только сдать экзамены. Школьников из Грайворонского и Шебекинского округов Белгородской области планируют отправить на отдых в оздоровительные лагеря за пределы региона, заявил Гладков. Он пообещал оказать всяческую поддержку в этом вопросе.