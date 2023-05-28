В Эрмитаже открылась выставка изображений музейных котов

Работы победителей открытого общероссийского конкурса школьников на тему «Портрет эрмитажного кота» представили на выставке в Эрмитаже. Из нескольких тысяч заявок было выбрано 55 работ, авторов пригласили на выходные в Санкт-Петербург.

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Согласно правилам конкурса, участники должны были прислать рисунок питомца, который, по их мнению, мог бы оказаться в Эрмитаже. Работу надо было сопроводить кратким пояснением, почему было выбрано данное визуальное исполнение.

«У эрмитажных котов много добрых задач. Одна из них – помочь талантливым детям исполнить мечту, выставиться в Эрмитаже», – отметил директор музея Михаил Пиотровский.

Отмечается, что открытие экспозиции приурочено к Дню эрмитажного кота.