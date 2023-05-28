Москвичи вспомнили популярное в советские годы увлечение

«Было увлечение голубями, голубятни были во многих районах города. Там особенные птицы содержались, с не таким уж обычным оперением, разной окраски», «Тогда были голубятни, люди разводили породистых голубей, их кормили», «Голубятни были в великом множестве в городах. Часто выпускали таких голубей полетать, это было очень красивое зрелище. Птицы разных цветов, летали кругами, высоко», — написали пользователи сети.