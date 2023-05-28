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Москвичи вспомнили популярное в советские годы увлечение

Популярное в советские годы увлечение вспомнили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Породистых птиц в XX веке многие любители разводили прямо в черте города.

Москвичи вспомнили популярное в советские годы увлечение
© РИА Новости

Поводом для ностальгии стала фотография голубятни и расположенного рядом ларька, где продавался специальный корм для птиц.

«Было увлечение голубями, голубятни были во многих районах города. Там особенные птицы содержались, с не таким уж обычным оперением, разной окраски», «Тогда были голубятни, люди разводили породистых голубей, их кормили», «Голубятни были в великом множестве в городах. Часто выпускали таких голубей полетать, это было очень красивое зрелище. Птицы разных цветов, летали кругами, высоко», — написали пользователи сети.

По словам юзеров, голубятни еще остались в некоторых районах Москвы. При этом многие возмутились количеством обычных сизых голубей, которых горожане на улицах и во дворах специально подкармливают пшеном и хлебом, а они «все вокруг обсирают напрочь».

Ранее москвичи вспомнили о целях создания голубятен в СССР.

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