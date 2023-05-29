Россиянам напомнили о длинных выходных и короткой рабочей неделе в июне
Россиян в июне ожидают длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя. Об этом напомнили в Роструде в понедельник, 29 мая.
Так, праздник выпадает на понедельник, поэтому россияне будут отдыхать с субботы, 10 июня, по 12 июня включительно. При этом рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.
Власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных. Так, жители столицы в этом году будут отдыхать 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства). Помимо обычных выходных дней (91), в этом году будет 27 праздничных дней. В сумме — 118, следует из производственного календаря.
Недавно в РФ предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Предложение содержится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Министерства труда Антону Котякову.