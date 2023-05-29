Россиянам напомнили о длинных выходных и короткой рабочей неделе в июне

Россиян в июне ожидают длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя. Об этом напомнили в Роструде в понедельник, 29 мая.

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— В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня, — говорится в сообщении.

Так, праздник выпадает на понедельник, поэтому россияне будут отдыхать с субботы, 10 июня, по 12 июня включительно. При этом рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

Власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных. Так, жители столицы в этом году будут отдыхать 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства). Помимо обычных выходных дней (91), в этом году будет 27 праздничных дней. В сумме — 118, следует из производственного календаря.