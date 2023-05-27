Путин высказался о попытке «отменить» русскую культуру

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» заявил, что те, кто пытается «отменить» русскую культуру, наказывают в первую очередь себя и свои народы. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, культура и искусство являются теми сферами, которые объединяют людей, но оказались сегодня в эпицентре геополитического противостояния. Он заявил, что сегодня пытаются вычеркнуть из достояния цивилизации все, что связано с Россией.

«Тем самым подобные «деятели» наказывают прежде всего самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам», — сказал президент.

Он добавил, что Россия с огромным уважением относится к наследию мировой культуры, поэтому в стране просто невозможно представить попытки его «отменить».