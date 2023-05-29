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Имущество Порошенко в Крыму продадут с торгов

Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко в Крыму будет продано с торгов. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Имущество Порошенко в Крыму продадут на торгах
© globallookpress.com

Еще в прошлом году глава Крыма поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с официальным Киевом. С осени в этом списке 750 объектов, включая квартиру нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Также национализирована собственность олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Аценюка.

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