Россиянам перечислили правила въезда в Грузию в 2023 году

Грузия открылась для международного туризма с 1 февраля 2021 года. «Рамблер» разобрался, как российские туристы могут попасть в республику, какие правила им следует соблюдать.

Какие документы нужны для въезда в Грузию

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Для въезда в Грузию россиянам необходим загранпаспорт, который будет действовать весь срок пребывания в стране.

Медицинскую страховку для въезда в Грузию не требуют. Но ее следует оформить, чтобы избежать чрезмерных трат на лечение в случае болезни или травмы.

Граждане России могут находиться в республике без визы в течение года. После этого потребуется получить ВНЖ или покинуть страну. Вместе с тем, можно выехать из Грузии и вернуться снова - тогда год пребывания будут отсчитывать заново.

Фрилансеры и предприниматели из России, прибывшие в республику для для удаленной работы, могут находиться в стране до шести месяцев. Трудовым мигрантам следует заполнить специальную заявку и получить согласие отраслевого агентства.

Отметки о посещении Абхазии и Южной Осетии в паспорте

Грузинские пограничники не пропустят иностранных граждан, в загранпаспорте которых стоят отметки о посещении непризнанных республик.

В том случае, если россиянин желает посетить Абхазию, Южную Осетию, а затем Грузию, ему следует въезжать на территорию этих государств по внутреннему российскому паспорту.

Коронавирусные ограничения

Отрицательный тест на коронавирус и сертификат о вакцинации не требуются - власти Грузии сняли ограничения по COVID-19 в июне 2022 года.

Вместе с тем, при проезде через Грузию транзитом, необходимо учитывать правила въезда в страну назначения. Если там требуют визу или результат ПЦР-теста, а у пассажира нет необходимых документов, на рейс или в поезд его не пустят.

Путешествие в республику с детьми

Для въезда в Грузию с ребенком ему необходимо оформить отдельный загранпаспорт и взять свидетельство о рождении. В случае, если он путешествует не с родителями, потребуется нотариально заверенное согласие на выезд за границу.

В случае, если с ребенком едет только один из родителей, согласие второго не требуется.

Ввоз животных в Грузию

Для ввоза животных в Грузию необходим ветеринарный паспорт с отметками о прививках от бешенства. Животное должно быть чипировано и дегельминтизировано. Также понадобится свидетельство формы №1. В аэропорту его обменяют на ветеринарный сертификат формы №5а.

Напомним, что титр наличия антител к вирусу бешенства обязателен с 2023 года.

В самолетах разрешено провозить животных весом не более 8 килограммов в переноске размером 55×40×20 сантиметров. Авиакомпания Georgian Airways не допускает на борт лайнеров животных возрастом младше четыре месяцев, беременных самок, собак агрессивных пород.

Въезд в Грузию на своей машине

Въезд в Грузию на своем автомобиле возможен с мая 2022 года. Для проезда черех КПП Верхний Ларс потребуются свидетельство о регистрации транспортного средства, техпаспорт автомобиля и водительское удостоверение.

Для пересечения границы с республикой на машине без собственника необходимо оформить нотариально заверенную доверенность, в которой будет указано: «с правом вывоза авто за пределы Российской Федерации». Если собственник не за рулём, а едет в машине как пассажир, доверенность не нужна.

Прямые авиарейсы в Грузию

Прямые рейсы из Москвы в Тбилиси осуществляют авиаперевозчики Georgian Airways и «Азимут». Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Москвы в Кутаиси и из Сочи в Тбилиси. Рейсы планируют запустить с 2 июня.

Кроме того, есть возможность попасть в Тбилиси с пересадкой в Ереване. Рейсы осуществляет Air Dilijans. Во время пересадки пассажиры, которые летят в Грузию, даже не покидают самолет. Для покупки билета на сайте авиакомпании понадобится карта иностранного банка.

Путешествие в Грузию поездом

Прямое железнодорожное сообщение между российскими и грузинскими городами отсутствует. С тем, чтобы попасть в Тбилиси, следует доехать до Баку или Еревана. Из этих двух городов раз в сутки ходят прямые поезда до Тбилиси.

Из Баку до грузинской столицы поездка продолжается 12 ч. 15 мин. Стоимость одного билета - 12–28 евро. Путешествие из Еревана до Тбилиси продолжается 10 ч. 5 мин. Стоимость билета - 21–51 евро. Оба поезда отправляются вечером. Из Баку - в 20:40, из Еревана - в 21:30.

Банковские карты и валютные ограничения

Карты российских банков в Грузии не действуют. Возможно использование банковских карт, выпущенных в Белоруссии, Казахстане, а также кредитными организациями республики.

В Грузию можно ввозить наличную валюту: рубли, доллары и евро. Их можно обменять на лари в обменных пунктах, а также в банках. В банках курс на обмен менее выгодный и облагается комиссией.

Таможенный контроль

Без пошлины в Грузию можно ввозить четыре литра спиртных напитков и 400 сигарет, 50 сигарилл, 50 сигар, 250 грамм табака, а также овощи, фрукты, макаронные изделия, сахар, орехи стоимостью до 500 лари (15,4 тыс. рублей) и весом до 30 килограмм.

Не облагаются налогом и ювелирные украшения с драгоценностями, которые предназначены для личного пользования