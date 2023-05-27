Россиянам дали совет по защите от нового вида мошенничества

Новый вид мошенничества, подразумевающий звонки членам семьи жертвы, оказывает сильное психологическое давление и может вывести из равновесия, рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. В беседе с «Лентой.ру» специалист дал рекомендации по защите от этого способа обмана в интернете.

«Отличий от традиционных схем мошенничества эта новая схема не имеет, поскольку она все равно направлена на конкретного человека, которого под соусом необходимости срочно спасти свои денежные средства заставляют перевести их на какие-то счета.Удар по семье скорее направлен на то, чтобы усилить это воздействие, особенно если этот звонок осуществляется не пожилым членам семьи, а кому-то из среднего поколения», — заявил Лукацкий.

Он подчеркнул, что основа этой мошеннической схемы уже давно известна, так как она связана с психологическим давлением на людей и их непониманием работы банков.

«Сама схема не нова, и рекомендации по борьбе с ней тоже не новы, никакие банки не будут звонить клиенту и просить перевести деньги на подставные счета, а также не будут требовать называть пароли, одноразовые коды и любую другую конфиденциальную информацию. Критическое мышление здесь будет самым лучшим способом защиты», — напомнил он.

Ранее в ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники стали выманивают деньги у россиян, угрожая их родственникам. Так, мошенник звонит потенциальной жертве, представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и сообщает о необходимости «обезопасить средства». Если человек отказывается это сделать, злоумышленник начинает агрессивно настаивать на своем и угрожает связаться с родственниками собеседника.