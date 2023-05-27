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Депутат Госдумы Нилов: рынок самостоятельно придет к сокращению рабочей недели

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что российский рынок самостоятельно придет к сокращению рабочей недели и сейчас нельзя законодательно регулировать этот вопрос. Об этом сообщает URA.RU.

Депутат Госдумы оценил идею сокращения рабочей недели
© РИА Новости

По его мнению, российский рынок труда со временем перейдет на четырехдневную рабочую неделю, а некоторые сотрудники уже перешли на такой формат работы, исходя из того, что они трудятся дистанционно.

"Но никакой регуляторики сегодня быть не должно — это опасно. Нам самое главное, чтобы граждане не потеряли в доходах, имея в виду и тех, кто получает сдельно. Чтобы не снижалась производительность труда, не закрывались предприятия, так как им будет нерентабельно работать. Чтобы не плодилась безработица, не разгонялась инфляция, то есть не дорожала продукция и услуги", — заявил Нилов.

Он добавил, что даже при четырехдневной рабочей неделе останутся специальности, которые продолжат работать по старым правилам.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила обращение к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

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