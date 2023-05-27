Депутат Госдумы оценил идею сокращения рабочей недели

"Но никакой регуляторики сегодня быть не должно — это опасно. Нам самое главное, чтобы граждане не потеряли в доходах, имея в виду и тех, кто получает сдельно. Чтобы не снижалась производительность труда, не закрывались предприятия, так как им будет нерентабельно работать. Чтобы не плодилась безработица, не разгонялась инфляция, то есть не дорожала продукция и услуги", — заявил Нилов.