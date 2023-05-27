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Кто установит мир на Украине: предсказание Ванги

Болгарская провидица Ванга предвидела политические конфликты в начале XXI века а также то, каким образом они закончатся.

Раскрыто предсказание Ванги о мире на Украине
© Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги

Конфликт завершится, когда «придет восьмой» и подпишет мир, уверена провидица. Скорее всего, речь идет о восьмом по счету президентском сроке в России.

Первые два срока правил Ельцин, после еще два – Путин, далее один срок правил Медведев и потом еще два – Путин. Очевидно, конфликт закончится не раньше 2024 года, когда подойдет время восьмого президентского срока, передает sportkp.ru.

«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что в 2024 году Россию ждет экономический кризис, об этом рассказала нумеролог Кристина Парфенова. Эксперт посоветовала россиянам скопить денег. Также она уверена, что спецоперация не закончится в 2023 году.

Порошенко озвучил три сценария завершения конфликта на Украине

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