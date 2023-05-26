В Липецкой области ввели запрет на использование БПЛА и пиротехники

"С пиротехникой - никаких исключений! Тотальный запрет. Поступает много жалоб от жителей, что вот опять поздно вечером где-то в городе грохотали. Что за хлопки? Что за вспышки? Людей прекрасно понимаю. Когда из соседних областей постоянно приходят тревожные новости, то взрывы салютов скорее нервируют", - добавил Артамонов.