Умер петербургский уличный художник Zoom
Умер уличный художник из Санкт-Петербурга Zoom, чьи работы имели огромную популярность в сети. Об этом сообщил режиссер Кирилл Серебренников.
Уточняется, что Zoom умер ещё 24 мая. При этом его настоящее имя, возраст и подробности о жизни остались неизвестными. Серебренников также напомнил, что Zoom нарисовал для «Гоголь-центра» фреску «Пушкин», которая висела в фойе театра, но потом была уничтожена.
«Ушел из жизни Zoom… Искренне соболезнуем всем родным и близким художника», – написал режиссёр.
Личность художника, как и большинство деталей его биографии, остаются неизвестными, но в 2016 году Zoom дал интервью. В нём он рассказал, что всю жизнь хотел заниматься уличным искусством.
«Что я только в жизни ни делал – и в банке работал, и свое дело имел. Но у меня все время было ощущение, что я шел в темноте, держась за тоненькую ниточку и не зная, куда она меня выведет», – рассказал он.
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