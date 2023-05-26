WSJ предупредили о последствиях публикации новых фейков о России
Анонимный источник в Москве заявил, что если газета из США The Wall Street Journal будет и дальше публиковать фейки о России, это будет значить, что «их не волнует судьба Гершковича». Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что Эван Гершкович является корреспондентом московского бюро The Wall Street Journal. В конце марта он был задержан по подозрении в шпионаже и сборе информации о деятельности российского военно-промышленного комплекса.
Как заявил анонимный источник, газета The Wall Street Journal в последнее время выпустила ряд фейков о России.
«Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича», – заявил он.
Ранее защита обжаловала продление ареста Эвана Гершковича.