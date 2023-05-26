В Архангельске отменен концерт рок-группы «Сплин»

Российская рок-группа «Сплин» не проведет запланированный на 7 июня концерт в Архангельске из-за отмены выступления коллектива. Об этом в соцсетях сообщили организаторы мероприятия.

Причины такого решения не уточняются. Сами музыканты пока не прокомментировали неприятную новость.

«С сожалением сообщаем об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — подчеркнули организаторы концерта.