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47 минут назад

В Архангельске отменен концерт рок-группы «Сплин»

Слово и Дело

Российская рок-группа «Сплин» не проведет запланированный на 7 июня концерт в Архангельске из-за отмены выступления коллектива. Об этом в соцсетях сообщили организаторы мероприятия.

В Архангельске отменен концерт рок-группы «Сплин»
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Причины такого решения не уточняются. Сами музыканты пока не прокомментировали неприятную новость.

«С сожалением сообщаем об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — подчеркнули организаторы концерта.

Напомним, что ранее члены коллектива публично раскритиковали специальную операцию России на Украине. После этого многие выступления рок-группы были отменены.

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