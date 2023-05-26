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«Библионочь» пройдёт в трёх библиотеках Ставрополя 27 мая

В субботу, 27 мая, в Ставрополе пройдёт «Библионочь» сразу в трёх библиотеках города.

«Библионочь» пройдёет в трех библиотеках Ставрополя 27 мая
© РИА Новости

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

«Ставропольская централизованная библиотечная система подготовила для любителей книг несколько десятков интересных и увлекательных уроков. На одну ночь библиотеки превратятся в школы чудес и занимательных наук. Все программы посвящены Году педагога и наставника», — заявили в ведомстве.

Ранее RIA56 сообщало, что в студенческом городке Оренбургского госуниверситета пройдёт акция «Ночь географии». Она состоится 3 июня.

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