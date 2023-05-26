«Библионочь» пройдёет в трех библиотеках Ставрополя 27 мая

«Ставропольская централизованная библиотечная система подготовила для любителей книг несколько десятков интересных и увлекательных уроков. На одну ночь библиотеки превратятся в школы чудес и занимательных наук. Все программы посвящены Году педагога и наставника», — заявили в ведомстве.