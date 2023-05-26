Популярный фестиваль стал доступнее для россиян

Самый популярный фестиваль России VK Fest стал доступнее для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Впервые VK Fest будут переводить на жестовый язык. Доступ на мероприятие будет удобен для зрителей, который передвигаются на коляске. Отмечается, что официальный сайт фестиваля также адаптирован для незрячих людей.

Помимо этого, гости open-air смогут пройти чекап здоровья, в том числе анонимно сдать тест на ВИЧ. Также посетители смогут принять участие в благотворительности. Например, посетители мероприятия могут приобрести «Добрые билеты» от VK Добра, которые лишь на 100 рублей дороже обычных проходных билетов. Однако средства от покупки «Добрые билеты» пойдут на помощь локальным благотворительным организациям.

Ранее VK Fest раскрыл имена артистов, которые выступят на самом популярном фестивале страны. В столичном парке Горького и петербургском парке 300-летия в течение двух дней выступят более 80 артистов, среди которых ANNA ASTI, JONY, Элджей, Big Baby Tape, Хаски, HammAli & Navai, Zivert, Jah Khalib. Кроме того, на фестивале свои хиты и новинки представят, в частности, SALUKI, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, XARISTA и HELLA HILLZ.

В Олимпийском парке Сириуса на Медальной площади на сцену выйдут Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, DJ SMASH, Султан Лагучев, Коста Лакоста и Звонкий, а в новосибирском парке «Арена» и на набережной Цесаревича во Владивостоке атмосферу праздника создадут рэп-исполнитель Баста и шоумейкер Эльдар Джарахов. Также Новосибирск посетят Seville из Artik & Asti и дип-хаус-проект Filatov & Karas, а Владивосток — Mary Gu и MIA BOYKA. Список артистов будет пополняться.