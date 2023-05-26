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В России открыта первая морская подводная экотропа

В России открыли первую морскую подводную экотропу. Как сообщает «МК», маршрут разработали в Дальневосточном морском заповеднике, который находится под управлением «Земли леопарда».

В России открыта первая морская подводная экотропа
© Unsplash

Уникальная экотропа проходит возле островов архипелага Римского-Корсакова. Посетители могут увидеть на ней самых больших в мире осьминогов, рыб фугу, трепанг, камчатских крабов, спинорогов и других представителей морской природы.

Средняя продолжительность пребывания на экотропе — около пяти часов. Туристы посещают ее в сопровождении опытного дайв-инструктора, работающего в рамках соглашения о сотрудничестве между «Землей леопарда» и специализированным дайв-центром.

Отметим, что Дальневосточной морской заповедник сохраняет природу залива Петра Великого Японского моря. Благодаря уникальному пересечению холодного и теплого течений там встречаются как теплолюбивые, так и холодолюбивые виды животных и растений. В результате на дне залива формируется уникальный подводный природный ландшафт.

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