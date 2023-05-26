Основной период ЕГЭ стартовал в Московской области
В Московской области начался основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня свыше восьми тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать географию, литературу и физику. Об этом сообщает вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Для выпускников в Подмосковье оборудовали 145 пунктов, которые соответствуют утвержденным требованиям по проведению ЕГЭ. За ходом испытания будут наблюдать 408 аккредитованных общественных наблюдателей.
«Результаты будут известны не позднее 13 июня, с ними ознакомиться можно в своих школах в течение одного дня со дня утверждения результатов. Резервный день по географии и литературе - 23 июня, а по химии - 28-го», - уточнили в пресс-службе министерства образования Московской области.