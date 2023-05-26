Мэр российского города сообщил об уходе в отставку

«Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в Городскую думу Ижевска. Надеюсь, депутаты поддержат мое решение», — заявил он.

Бекмеметьев стал главой Ижевска в 2018 году. До этого он три года возглавлял Глазов. Известно, что до начала политической карьеры Бекмеметьев работал на Чепецком механическом заводе, где сначала занимал должность инженера-технолога, а затем стал заместителем гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.