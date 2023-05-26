$79.98+0.0285.88-0.32

Мэр российского города сообщил об уходе в отставку

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев уходит в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мэр российского города сообщил об уходе в отставку
© РИА Новости

«Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в Городскую думу Ижевска. Надеюсь, депутаты поддержат мое решение», — заявил он.

Бекмеметьев поблагодарил главу Удмуртии Александра Бречалова за приобретенный опыт, а также выразил благодарность жителям российского города за поддержку и неравнодушное отношение.

Бекмеметьев стал главой Ижевска в 2018 году. До этого он три года возглавлял Глазов. Известно, что до начала политической карьеры Бекмеметьев работал на Чепецком механическом заводе, где сначала занимал должность инженера-технолога, а затем стал заместителем гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий