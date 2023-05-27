В Якутии стобальникам по ЕГЭ выплатят по 100 тыс. рублей

"Для того, чтобы поддержать на самом деле лучших из лучших, потому что 100 баллов на ЕГЭ большой огромный труд для ребенка, для родителя, для всей школы, принял решение, что такая традиция впредь дальше будет продолжаться, и в этом году те дети, кто получит 100 баллов на ЕГЭ, получат 100 тыс. рублей от республики", - сказал глава Якутии.