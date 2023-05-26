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Скабеева попала в санкционный список Японии

Японское правительство внесло ограничительные меры в отношении российской телеведущей Ольги Скабеевой. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Скабеева попала в санкционный список Японии
© РИА Новости

В санкционные перечни, которые предполагают блокировку активов при их обнаружении в Японии, попали 78 организаций и 24 физических лица, в том числе командир батальона «Спарта» Артем Жога и генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Официальный Токио также ввел ограничительные меры в отношении представителей командования ВС России. В список организаций, которые оказались в очередном перечне санкций, попали АО «Эникс», ЦНИИ «Электроприбор», НИИ «Буревестник» и Центральный научно-исследовательский институт «Циклон».

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