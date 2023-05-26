Скабеева попала в санкционный список Японии

Японское правительство внесло ограничительные меры в отношении российской телеведущей Ольги Скабеевой. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

В санкционные перечни, которые предполагают блокировку активов при их обнаружении в Японии, попали 78 организаций и 24 физических лица, в том числе командир батальона «Спарта» Артем Жога и генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.