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Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы попросили Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить Wildberries на возможное мошенничество после конфликта марткетплейса с продавцами. Об этом ТАСС сообщил председатель ОНК, глава Союза электронной торговли Георгий Волков.

Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries
© РИА Новости

По его словам, члены комиссии в своем обращении в Генпрокуратуру и СК попросили проверить Wildberries по статьям о мошенничестве и самоуправстве. Причиной такой меры Волков назвал сообщения предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал товары продавцов на сумму в 50 миллиардов рублей.

В связи с этим он считает, что Wildberries без решений суда заблокировал денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 миллиардов рублей и удерживает чужое имущество на сумму около 50 миллиардов рублей без каких-либо законных оснований.

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Ранее маркетплейс заявлял, что раскрыл нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Блокировке подверглось 300 аккаунтов продавцов, которых заподозрили в использовании серых схем. Позже Wildberries сообщил, что 60% из них разблокируют.

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