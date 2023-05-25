Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы попросили Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить Wildberries на возможное мошенничество после конфликта марткетплейса с продавцами. Об этом ТАСС сообщил председатель ОНК, глава Союза электронной торговли Георгий Волков.
По его словам, члены комиссии в своем обращении в Генпрокуратуру и СК попросили проверить Wildberries по статьям о мошенничестве и самоуправстве. Причиной такой меры Волков назвал сообщения предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал товары продавцов на сумму в 50 миллиардов рублей.
В связи с этим он считает, что Wildberries без решений суда заблокировал денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 миллиардов рублей и удерживает чужое имущество на сумму около 50 миллиардов рублей без каких-либо законных оснований.
Ранее маркетплейс заявлял, что раскрыл нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Блокировке подверглось 300 аккаунтов продавцов, которых заподозрили в использовании серых схем. Позже Wildberries сообщил, что 60% из них разблокируют.