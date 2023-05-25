Общественники попросили Генпрокуратуру и СК проверить Wildberries

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы попросили Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить Wildberries на возможное мошенничество после конфликта марткетплейса с продавцами. Об этом ТАСС сообщил председатель ОНК, глава Союза электронной торговли Георгий Волков.

По его словам, члены комиссии в своем обращении в Генпрокуратуру и СК попросили проверить Wildberries по статьям о мошенничестве и самоуправстве. Причиной такой меры Волков назвал сообщения предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал товары продавцов на сумму в 50 миллиардов рублей.

В связи с этим он считает, что Wildberries без решений суда заблокировал денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 миллиардов рублей и удерживает чужое имущество на сумму около 50 миллиардов рублей без каких-либо законных оснований.