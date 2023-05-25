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47 минут назад

«Самостоятельно садится»: появились подробности состояния Захара Прилепина

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Российский писатель и политик Захар Прилепин находится в стабильном состоянии. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила его пресс-служба.

Появились подробности о состоянии Захара Прилепина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Состояние Захара Прилепина стабильное. Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели, — говорится в сообщении.

Писателю проводят курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Прилепина перевели из интенсивной терапии в обычную палату.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался в Нижегородской области.

Прилепин заявил, что был за рулём подорвавшейся машины

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.

7 мая Прилепин рассказал подробности произошедшего. В частности, то, что в момент взрыва он сам находился за рулем.

Общество,Захар Прилепин,Следственный комитет,
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