Появились подробности о состоянии Захара Прилепина

Российский писатель и политик Захар Прилепин находится в стабильном состоянии. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила его пресс-служба.

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— Состояние Захара Прилепина стабильное. Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели, — говорится в сообщении.

Писателю проводят курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Прилепина перевели из интенсивной терапии в обычную палату.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался в Нижегородской области.

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.