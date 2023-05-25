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Пресс-служба Захара Прилепина рассказала о состоянии писателя

Состояние писателя Захара Прилепина стабильное, он уже самостоятельно садится. Об этом рассказали в его пресс-службе.

Пресс-служба Захара Прилепина рассказала о состоянии писателя
© РИА Новости

«Состояние Захара Прилепина стабильное… Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее появилась информация, что Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, активно продолжается процесс его реабилитации.

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