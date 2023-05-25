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Дачникам рассказали о способах борьбы со слизнями на участке

В качестве способа борьбы со слизнями на даче можно посыпать участок золой или смесью извести с табаком. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Ангелина Суркова.

Дачникам рассказали о способах борьбы со слизнями на участке
© Lenta.ru

Кроме того, слизни будут избегать тех участков, на которых разложены кусочки кожуры цитрусовых фруктов. В качестве еще одного метода специалист назвала раствор уксуса с водой, которым можно опрыскивать растения или использовать его для полива. На грядках также можно разложить листья мяты или петрушки.

Эксперт посоветовала установиться на даче ловушки для слизней — поставить банки с водой и кусочками фруктов. Дачникам также рекомендовали убирать с участка мусор, тем самым минимизировав количество мест, где могут прятаться вредители.

Суркова уточнила, что слизни могут появиться на дачных участках, если были неправильно подобранны почва и удобрения, а также если на грядках есть кислый грунт. К тому же слизни предпочитают обитать в местах, где есть застой воды.

Ранее для борьбы со слизнями, тлей и муравьями на участке дачникам рекомендовали использовать соду. Им посоветовали посыпать содой растения или наиболее проблемные участки огорода. Однако предупредили, что не стоит использовать слишком много вещества, так как оно может повредить грунт.

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