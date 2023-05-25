Дачникам рассказали о способах борьбы со слизнями на участке

В качестве способа борьбы со слизнями на даче можно посыпать участок золой или смесью извести с табаком. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Ангелина Суркова.

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Кроме того, слизни будут избегать тех участков, на которых разложены кусочки кожуры цитрусовых фруктов. В качестве еще одного метода специалист назвала раствор уксуса с водой, которым можно опрыскивать растения или использовать его для полива. На грядках также можно разложить листья мяты или петрушки.

Эксперт посоветовала установиться на даче ловушки для слизней — поставить банки с водой и кусочками фруктов. Дачникам также рекомендовали убирать с участка мусор, тем самым минимизировав количество мест, где могут прятаться вредители.

Суркова уточнила, что слизни могут появиться на дачных участках, если были неправильно подобранны почва и удобрения, а также если на грядках есть кислый грунт. К тому же слизни предпочитают обитать в местах, где есть застой воды.