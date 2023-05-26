В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

В Санкт-Петербурге местные власти решили продлить ограничения, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Действие всех ранее не отмененных ограничений продолжается по 31 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.