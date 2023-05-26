В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
В Санкт-Петербурге местные власти решили продлить ограничения, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Действие всех ранее не отмененных ограничений продолжается по 31 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение продлить все ограничения, которые действовали ранее в городе. Глава города подписал соответствующее постановление, согласно которому вносятся изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа», – сказано на сайте администрации Северной столицы.