Стало известно меню лидеров саммита ЕАЭС в Кремле

В сеть попало фото меню лидеров саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) который прошёл в Кремле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно фото, участников саммита ЕАЭС угостили пельменями с осетриной, каре ягнёнка с зелёной фасолью и томатами, филе окуня на пару с томлёными овощами и артишоками и другими блюдами. На десерт лидерам стран-участникам саммита подавали мусс из груши и карамели с пломбиром.