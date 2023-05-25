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Стало известно меню лидеров саммита ЕАЭС в Кремле

В сеть попало фото меню лидеров саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) который прошёл в Кремле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно меню лидеров саммита ЕАЭС в Кремле
© РИА Новости

Согласно фото, участников саммита ЕАЭС угостили пельменями с осетриной, каре ягнёнка с зелёной фасолью и томатами, филе окуня на пару с томлёными овощами и артишоками и другими блюдами. На десерт лидерам стран-участникам саммита подавали мусс из груши и карамели с пломбиром.

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