Стало известно меню лидеров саммита ЕАЭС в Кремле
В сеть попало фото меню лидеров саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) который прошёл в Кремле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно фото, участников саммита ЕАЭС угостили пельменями с осетриной, каре ягнёнка с зелёной фасолью и томатами, филе окуня на пару с томлёными овощами и артишоками и другими блюдами. На десерт лидерам стран-участникам саммита подавали мусс из груши и карамели с пломбиром.
t.me/shot_shot/51928
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается успешно.