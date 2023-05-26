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В новых регионах России открылись участки предварительного голосования ЕР

В Донбассе и в Херсонской области открылись участки предварительного голосования "Единой России", в Запорожской области это произойдет в воскресенье, сообщил в своем Тelegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что жители новых регионов впервые участвуют в процедуре и проявляют к ней высокий интерес.

В новых регионах России открылись участки предварительного голосования ЕР
© Пресс-служба «Единой России»

Андрей Турчак уточнил, что в числе претендентов на выдвижение от партии лидеры общественного мнения: герои СВО, участники гуманитарной миссии, врачи, преподаватели, шахтеры.

"Люди известные в новых регионах. И главное - с большим желанием работать на благо своей земли, налаживать мирную жизнь", - написал секретарь генсовета ЕР.

Он добавил, что активность избирателей в ходе предварительного голосования растет. Электронная явка выросла в 13 раз, если сравнивать с аналогичным избирательным циклом в 2018 году.

"Количество проголосовавших онлайн тогда немного не дотянуло до 140 тыс., а сейчас - уже превысило 2 млн", - констатировал автор поста. Турчак также отметил высокую конкуренцию, подчеркнув, что фавориты во многих регионах не очевидны и признав, что на выборы выдвигается большое количество новых лиц.

Напомним, предварительное голосование "Единой России" началось 22 мая и продлится до 28 мая в регионах, где осенью пройдут выборы.

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