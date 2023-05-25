$79.98+0.0285.88-0.32

Семья «застрявшего» в Москве британца пытается вернуть его домой

Семья «застрявшего» в Москве в период коронавируса британца Джорджа Боултби всеми силами пытается вернуть его домой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Семья «застрявшего» в Москве британца пытается вернуть его домой
© Telegram-канал Baza

По данным канала, ранее мужчина проживал на острове Мэн (Великобритания) вместе с женой и тремя детьми. В 2015 году врачи поставили ему диагноз параноидная шизофрения.

На фоне заболевания Джордж решил отправиться в путешествие по планете. В 2020 году он приехал в Москву и был вынужден остаться в столице России на длительный срок из-за пандемии коронавируса.

Неизвестные злоумышленники похитили у него документы и он пополнил ряды городских бездомных.

Семья Джорджа очень беспокоится за него. В частности, его родители недавно прилетели в Россию с тем, чтобы уговорить сына вернуться в Соединенное Королевство.

35-летний мужчина категорически отказался выполнить их просьбу. Он заявил, что никто не имеет права указывать ему, где жить. Он пояснил, что в Москве ему нравится, а на родине - нет.

Кроме того, родители британца обратились к московским друзьям с просьбой повлиять на отпрыска и принудить его вернуться.

Друзья предпочли обратиться в правоохранительные органы с просьбой выгнать Джорджа из России за незаконное пребывание. Они выразили надежду, что таким жестким способом все же удастся заставить его отправиться домой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий