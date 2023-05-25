Семья «застрявшего» в Москве британца пытается вернуть его домой

Семья «застрявшего» в Москве в период коронавируса британца Джорджа Боултби всеми силами пытается вернуть его домой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, ранее мужчина проживал на острове Мэн (Великобритания) вместе с женой и тремя детьми. В 2015 году врачи поставили ему диагноз параноидная шизофрения.

На фоне заболевания Джордж решил отправиться в путешествие по планете. В 2020 году он приехал в Москву и был вынужден остаться в столице России на длительный срок из-за пандемии коронавируса.

Неизвестные злоумышленники похитили у него документы и он пополнил ряды городских бездомных.

Семья Джорджа очень беспокоится за него. В частности, его родители недавно прилетели в Россию с тем, чтобы уговорить сына вернуться в Соединенное Королевство.

35-летний мужчина категорически отказался выполнить их просьбу. Он заявил, что никто не имеет права указывать ему, где жить. Он пояснил, что в Москве ему нравится, а на родине - нет.

Кроме того, родители британца обратились к московским друзьям с просьбой повлиять на отпрыска и принудить его вернуться.