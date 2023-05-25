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Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ по географии

В материалы ЕГЭ по географии в 2023 году будут включены новые регионы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ по географии
© РИА Новости

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в демоверсиях заданий по географии карты России представлены по состоянию на 01.01.2022, без новых территорий.

В ведомстве уточнили, что пособия для демоверсии были подготовлены в августе 2022 года, до включения Запорожья, Донбасса и Херсонской области в состав Российской Федерации.

Вместе с тем, уточнили в Рособрнадзоре, непосредственно на ЕГЭ участникам будут выданы материалы с актуальными картами территории страны.

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Напомним, что накануне Госдума одобрила законопроект о значительных штрафах за распространение «карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России».

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