Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ по географии

В материалы ЕГЭ по географии в 2023 году будут включены новые регионы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в демоверсиях заданий по географии карты России представлены по состоянию на 01.01.2022, без новых территорий.

В ведомстве уточнили, что пособия для демоверсии были подготовлены в августе 2022 года, до включения Запорожья, Донбасса и Херсонской области в состав Российской Федерации.

Вместе с тем, уточнили в Рособрнадзоре, непосредственно на ЕГЭ участникам будут выданы материалы с актуальными картами территории страны.