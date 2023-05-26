Что изменится в жизни россиян в июне

В России с июня будет новая дата поступления выплаты из средств материнского капитала. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут россиян с 1 июня.

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В России с 1 июня изменится дата поступления выплаты из средств материнского капитала. На ребенка до трех лет будут приходить деньги в единый день — пятого числа за прошлый месяц. За май выплаты придут 5 июня, за июнь — 5 июля. Раньше деньги поступали в 20-х числах месяца. Получателям в фонд обращаться не нужно, график изменится автоматически.

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У автомобилей, которые производятся в России, появляются новые требования по соответствию экологическому стандарту не ниже Евро-2 с 1 июня. Также сотрудники ГИБДД начнут проверять легковые машины на «ЭРА ГЛОНАСС», устройство, отвечающее за вызов экстренных служб. Автомобилисты могут самостоятельно его установить. За невыполнение требований владельцам машин грозит штраф до 50 тысяч рублей. Также с начала июня до 1 февраля 2024 года нельзя ввозить на территорию РФ легковые автомобили в упрощенном порядке из дружественных стран. С 1 ноября 2023 года необходимо установить на авто антиблокировочную систему тормозов.

Вейпы можно приобрести с 1 июня только в стационарных магазинах. Их продажи будут осуществляться на условии закрытой выкладки. Теперь не только никотиновые, но и безникотиновые устройства подростки не смогут купить.

С 29 июня самозанятые граждане смогут зарегистрировать товарные знаки. Для продвижения своей деятельности и развития личных брендов можно использовать регистрацию. Ранее товарными знаками могли заниматься только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

С 1 июня начинают свою работу региональные отделения фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Ветеранам СВО могут помочь с переобучением, трудоустройством и получением нового образования.

С 17 июня граждане Украины могут аннулировать свое гражданство после подачи заявления в МВД или другой территориальный орган в РФ. После подачи заявления гражданство Украины становится недействительным.