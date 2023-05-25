В МГИМО зафиксировали случай заболевания корью

Эпидемиологическое расследование начато в Москве после регистрации случая кори у студента МГИМО , ситуация находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора . Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"В связи с регистрацией случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД РФ сотрудниками управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. <...> Ситуация находится на контроле столичного управления Роспотребнадзора", - сказали в пресс-службе.