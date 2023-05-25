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Киевсовет лишил Брежнева звания почетного гражданина Киева

Депутаты Киевсовета лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Об этом сообщает в четверг украинское издание "Страна".

Киевсовет лишил Брежнева звания почетного гражданина Киева
© ТАСС

Оно подчеркивает, что Брежнев был первым, кто этого звания удостоился. Это произошло после того, как генсек открыл в Киеве мемориал "Родина-мать".

Проект постановления о лишении Брежнева звания был опубликован на сайте горсовета в марте. Отмечалось, что присвоение звания "сопровождалось вручением отличных от современных наградных атрибутов, которые вернуть в Киевский городской совет сегодня невозможно".

Брежнев возглавил КПСС в 1964 году, до этого был председателем Президиума Верховного Совета СССР, еще раньше занимал пост первого секретаря Днепропетровского обкома КПСС. Считается, что при Брежневе возвысились и заняли важные должности в государственном и партийном аппарате многие выходцы с Украины.

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