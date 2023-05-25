109-летняя жительница Ирландии раскрыла секреты своего долголетия

В свой 109-й день рождения старейшая женщина в Ирландии дала советы тем, кто хочет прожить долгую и счастливую жизнь. Об этом сообщает The Guardian.

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109-летняя Майрин Хьюз дала всего три совета: «не терять время», «жить полной жизнью» и «уметь получать удовольствие от простых вещей». Несмотря на почтенный возраст, сама ирландка по сей день ведет довольно активный образ жизни: наблюдает за птицами, читает газеты и романы, разгадывает кроссворды, слушает музыку, играет в «Эрудит» и наслаждается суетой каждый раз, когда празднует очередной день рождения.

«Мне просто нравится жить», — заявила Майрин Хьюз журналистам.