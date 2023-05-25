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В Минпросвещения захотели вернуть урок труда в школы

В Минпросвещения прорабатывают вопрос возврата уроков труда в школы России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

В Минпросвещения захотели вернуть урок труда в школы
© Lenta.ru

«У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — сказал он.

Министр отметил, что урок труда будет отличаться от уроков технологии.

Ранее Кравцов сообщил, что с нового учебного года российским школьникам снова начнут вручать серебряные медали. Сейчас школьникам в России вручают единую медаль «За особые успехи в учении».

До 2014 года в образовательных учреждениях отличившимся ученикам вручали и серебряные, и золотые медали.

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